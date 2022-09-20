Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик не має претензій до наставника Вереса Юрія Вірта через його різкі слова на адресу нападника.

Журналіст Дмитро Поворознюк у своєму Instagram поділився спільною світлиною з Артемом Довбиком після скандалу навколо нападника СК Дніпро-1 та тренера Вереса Юрія Вірта.

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"Артем Довбик направив лист до Комітету з етики та чесної гри, де написав, що немає претензій до Юрія Вірта. Футбол без емоцій – мертвий", – написав Поворознюк під світлиною.

Нагадаємо, після поразки від СК Дніпро-1 наставник Вереса намагався морально налаштувати своїх підопічних бути сміливішими на полі і вплів у свої словесні конструкції форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика і те, що з ним можна було б зробити на полі.

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