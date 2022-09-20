У форварда СК Днепр-1 Артема Довбика нет претензий к наставнику Вересу Юрию Вирту из-за его резких слов в адрес нападающего.

Журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram поделился общим снимком с Артемом Довбиком после скандала вокруг нападающего СК Днепр-1 и тренера Вереса Юрия Вирта.

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"Артем Довбик направил письмо в Комитет по этике и честной игре, где написал, что нет претензий к Юрию Вирту. Футбол без эмоций – мертв", – написал Поворознюк под фотографией.

Напомним, после поражения от СК Днепр-1 наставник Вереса пытался морально настроить своих подопечных быть смелее на поле и вплел в свои словесные конструкции форварда СК Днепр-1 Артема Довбика и то, что с ним можно было бы сделать на поле.

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