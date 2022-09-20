"Комітет з етики та чесної гри інформує Вас про те, що на наступному засіданні розгляне Ваші висловлювання від 03.09.2022 після матчу 3-го туру УПЛ сезону 2022/23 СК Дніпро-1 – Верес стосовно умисного завдання тілесних ушкоджень футболісту СК Дніпро-1 Довбику А.О., що може мати ознаки вияву неповаги до суперника (п.1.9 ч.1 ст.12 Кодексу етики та чесної гри) та недостойного прийняття поразки у матчі (п.1.12 ч.1 ст.4 Кодексу етики та чесної гри).

"Я б того, бл*ть, Довбика пере*бав нах*й, щоб його винесли": контроверсійний спіч Вірта після поразки від СК Дніпро-1

З метою забезпечення стандартів мінімальної процедури, прошу надіслати письмові пояснення стосовно наявності або відсутності вищевказаних порушень", – йдеться у листі.

Нагадаємо, після поразки від СК Дніпро-1 наставник Вереса намагався морально налаштувати своїх підопічних бути сміливішими на полі і вплів у свої словесні конструкції форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика і те, що з ним можна було б зробити на полі.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Верес – коштовний новачок забив і віддав асист у дебютному матчі за "спортклуб"