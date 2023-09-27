Жирона пропустила першою на старті другого тайму – Парехо реалізував пенальті та вивів Вільяреал уперед. Але на 57-й хвилині каталонці відігралися.

Іспанці назвали єдиний мінус Довбика, а Циганкову вигадали небезпечне прізвисько – чи будуть нові українці в Жироні

Гол до свого активу записав Артем Довбик. Нападник збірної України ударом головою в падінні замкнув подачу Савіо з лівого флангу. Це третій гол 26-річного українця у складі Жирони. Артем забив у другому матчі поспіль – перед тим він відзначився у грі з Мальоркою. Також у активі українця 2 асисти в сезоні Ла Ліги 2023/24.

Відео гола Артема Довбика у матчі Вільяреал – Жирона 27 09 2023