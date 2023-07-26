"Довбик, якщо ти кудись зібрався за кордон – забудь. Ось візьмись за СК Дніпро-1 руками та ногами, й там будь та навчайся хоч чомусь у нашому чемпіонаті.

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Я в 90-ті робив те саме, але я хоч щось намагався робити: бив по воротах, когось обводив, і з сильнішими суперниками. А ти кудись там зібрався вже. Ну давай, щасти тобі, як і всім нашим за кордоном. Вони ж себе дуже сильно проявляють", – поділився Леоненко у власному Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Панатінаїкос легко обіграв СК Дніпро-1 (3:1) в першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться вже 1 серпня.

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