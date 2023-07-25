Екс-хавбек "синьо-жовтих" Олег Шелаєв вважає, що саме греки є фаворитами у протистоянні з дніпровцями у 2-му кваліфайраунді Ліги чемпіонів.

"До очного протистояння у Словаччині суперники підійшли з приблизно однаковим запасом міцності. Адже в обох країнах сезон ще не стартував.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: екс-зірка Динамо залякав греків перед дебютним матчем команди Кучера в Лізі чемпіонів

Опонентам є що доводити: в нетривалій історії СК Дніпро-1 це дебют в Лізі чемпіонів, отож, підопічні Олександра Кучера пишуть історію, а Панатінаїкос вже багато років не здобував права змагатися серед найкращих команд континенту.

Щодо Довбика... Артем поки не вражає на міжнародній арені, але факти – вперта річ: нині він – найкращий нападник України. І для нього якраз настав час істини – є можливість довести, що може забивати не тільки в УПЛ, рівень якої з відомих причин посередній, а й у єврокубках.

Чи може Панатінаїкос здивувати домашніми заготовками? Не думаю. В першому матчі суперники, як правило, проводять розвідку. Хоча греки, у складі яких є бразилець Бернард та словенець Вербіч, що свого часу виступали за Шахтар та Динамо відповідно, доволі вміло пресингують і майстерно вибігають у контратаки. Отож, СК Дніпро-1 треба дорожити м'ячем і розраховувати на бомбардирські якості Довбика.

Фаворитом у цьому протистоянні є грецька команда, зважаючи на те, що повторний поєдинок пройде на її полі, де гарантована шалена підтримка 12 гравця. Але я буду тільки радий, якщо помилюся і наші земляки пройдуть далі", – сказав Шелаєв у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, перший матч між СК Дніпро-1 і Панатінаїкосом відбудеться вже сьогодні, 25 липня, і стартує о 21:00.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів