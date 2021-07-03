Нападник збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик відреагував на інформацію про те, що може отримати статус почесного мешканця Черкас.

"Читав, що мені хочуть присвоїти звання почесного громадянина Черкас. Приїду в місто – подивимося. Для мене нічого не змінилося.

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Тільки стало більше підписників в Instagram на кілька тисяч і все. Я залишився таким самим, яким і був. Більше нічого не змінилося в моєму житті", – поділився Довбик у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, 24-річний форвард вийшов на заміну і забив вирішальний м'яч у ворота шведів, вивівши Україну в чвертьфінал Євро-2020.

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