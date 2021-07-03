Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик отреагировал на информацию о том, что может получить статус почетного жителя Черкасс.

"Читал, что мне хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс. Приеду в город – посмотрим. Для меня ничего не изменилось.

Отец Довбика однозначно оценил шансы сына оказаться в чемпионате России

Только стало больше подписчиков в Instagram на пару тысяч и все. Я остался таким же, каким и был. Больше ничего не изменилось в моей жизни", – поделился Довбик в эфире Великого футбола.

Напомним, 24-летний форвард вышел на замену и забил решающий мяч в ворота шведов, выведя Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Сборная Украины вызвала языковой резонанс – Зинченко и другим звездам настойчиво советуют отказываться от русского