Олександр Довбик переконаний, що його син Артем зробить правильний вибір після сенсаційного гола у ворота Швеції (2:1).

"Жодних пропозицій син поки що не отримував. В одному впевнений точно – до російського чемпіонату Артем не переїде.

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Скандал через інтерв'ю російською? Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто в них в командах всі російськомовні, то й він оце так звик. Але коли до нас приїжджає, то балакає так само як ми", – запевнив Олександр Довбик в коментарі BBC Україна.

Нагадаємо, 24-річний форвард вийшов на заміну і забив вирішальний м'яч у ворота шведів, вивівши Україну в чвертьфінал Євро-2020.

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