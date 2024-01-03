Жирона в рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії 2023/24 приймає мадридський Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 19-го туру Ла Ліги 2023/24 між Жироною та Атлетіко стартує о 22:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик вийде в основному складі, а от Віктор Циганков залишився поза заявкою. Український вінгер ще не встиг відновитись від пошкодження.

Тренер Циганкова і Довбика зізнався, чи вірить у чемпіонство Жирони

Стартові склади

Жирона:

Атлетіко:

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