Олексій Люндовський, агент форварда Жирони Артема Довбика, висловився щодо можливості переходу українця в інший клуб у зимове трансферне вікно.

Довбик зацікавив чимало іменитих клубів, зокрема Челсі почав вивчати можливість трансферу українця з Жирони. Втім, підписати Артема цієї зими нікому не вдасться – він вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону.

Довбик віддав ефектний асист у матчі проти Атлетіко – відео результативної дії

"Артем зараз на радарах багатьох європейських топ-клубів, але в це зимове вікно його трансфер виключений – він заграний у поточному сезоні за два клуби", – зазначив Люндовський у коментарі sport-express.ua.

До слова, Довбик провів за Жирону 19 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – 7 голів, 5-й асист Довбика, продовження чемпіонської казки