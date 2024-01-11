Жирона продовжує підготовку до матчу 20-го туру чемпіонату Іспанії, в якому на виїзді зіграє з Альмерією (у неділю, 14 січня). Перед одним з тренувань гравці каталонського клубу щиро привітали українського форварда Артема Довбика з черговим визнанням.

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Гравці створили живий коридор, яким повинен був пробігтись наш земляк. Одноклубники не шкодували своєї "похвали" – від ляпасів в українця злетів навіть капюшон, яким той намагався захистити голову.

Нагадаємо, Довбик за підсумками грудня здобув одразу дві нагороди – він був визнаний найкращим гравцем Жирони і Ла Ліги загалом.

До слова, Артем у грудні у 4 матчах забив 4 голи (по одному – Барселоні та Бетісу, два – Алавесу). Загалом, у поточному сезоні Артем у 20 поєдинках за каталонців 12 разів змушував голкіперів витягати м'яч з сітки і ще 6 разів асистував своїм партнерам.

Жирона після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, поступаючись Реалу за додатковими показниками.

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