Украинцы стали главными героями тяжелой победы над Осасуной. Довбик оформил гол+2 ассиста, в частности, помог забить Цыганкову. Экс-звезда Динамо идеально исполнил роль джокера.

Впрочем, в Испании уже появляется тенденция хейта к "каталонскому Лестеру". Почему так произошло, и при чем здесь Манчестер Сити? Ответы на все эти вопросы ищите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Довбик организовал гол Жироны, забил сам, ассистировал Цыганкову в матче с Осасуной – видео фантастических действий украинцев