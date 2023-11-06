Довбик шокировал испанские СМИ, а Цыганков все перевернул за 25 минут – почему хейтят Жирону с украинскими героями
18:10 - Читати українською
Артём Довбик и Виктор Цыганков ведут Жирону в сенсационной борьбе за титул.
25’ Анте Будимир
55’ Анте Будимир
Иван Мартин 16’
Артем Довбик 71’
Виктор Цыганков 80’
Алейш Гарсия 90’
16’ Иван Мартин
25’ Анте Будимир
55’ Анте Будимир
71’ Артем Довбик
80’ Виктор Цыганков
90’ Алейш Гарсия
Украинцы стали главными героями тяжелой победы над Осасуной. Довбик оформил гол+2 ассиста, в частности, помог забить Цыганкову. Экс-звезда Динамо идеально исполнил роль джокера.
Впрочем, в Испании уже появляется тенденция хейта к "каталонскому Лестеру". Почему так произошло, и при чем здесь Манчестер Сити? Ответы на все эти вопросы ищите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
Довбик организовал гол Жироны, забил сам, ассистировал Цыганкову в матче с Осасуной – видео фантастических действий украинцев
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