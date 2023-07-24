"Я розумію, що Довбик продовжив контракт, щоб СК Дніпро-1 його вигідно продав, а не для того, щоб залишитися тут.

"Я не можу знати, що принесе майбутнє": Довбик заговорив про відхід з Дніпра-1

Ми розмовляли з ним, і він сказав, що хоче грати у Європі", – сказав Кучер у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, нещодавно Довбик продовжив контракт зі СК Дніпро-1 до літа 2025 року. У сезоні 2022/23 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши у чемпіонаті України 24 голи. Transfermarkrt оцінює його у 15 мільйонів євро. Головним претендентом на Довбика називають Жирону.

До слова, вже у вівторок, 25 липня, дніпряни зіграють у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24 з Панатінаїкосом. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів: визначилися всі пари 2 раунду кваліфікації – Дніпро-1 розпочинає боротьбу