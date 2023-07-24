"Довбик продлил контракт не для того, чтобы остаться в СК Днепр-1": Кучер озвучил планы форварда сборной Украины
Главный тренер днепрян Александр Кучер подтвердил желание Артема Довбика перейти в европейский клуб.
"Я понимаю, что Довбик продлил контракт, чтобы СК Днепр-1 его выгодно продал, а не для того, чтобы остаться здесь.
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Мы разговаривали с ним, и он сказал, что хочет играть в Европе", – сказал Кучер в комментарии изданию Український футбол.
Напомним, недавно Довбик продлил контракт с СК Днепр-1 до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив в чемпионате Украины 24 гола. Transfermarkrt оценивает его в 15 миллионов евро. Главным претендентом на Довбика называют Жирону.
К слову, уже во вторник, 25 июля, днепряне сыграют во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2023/24 с Панатинаикосом. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
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