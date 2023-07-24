"Я понимаю, что Довбик продлил контракт, чтобы СК Днепр-1 его выгодно продал, а не для того, чтобы остаться здесь.

"Я не могу знать, что принесет будущее": Довбик заговорил об уходе из Днепра-1

Мы разговаривали с ним, и он сказал, что хочет играть в Европе", – сказал Кучер в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, недавно Довбик продлил контракт с СК Днепр-1 до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив в чемпионате Украины 24 гола. Transfermarkrt оценивает его в 15 миллионов евро. Главным претендентом на Довбика называют Жирону.

К слову, уже во вторник, 25 июля, днепряне сыграют во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2023/24 с Панатинаикосом. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов: определились все пары 2 раунда квалификации – Днепр-1 начинает борьбу