Чемпіони Саудівської Аравії офіційно оголосили про продовження співпраці з головним тренером Жорже Жезушем ще на один сезон.

Роналду встановив неймовірний рекорд для найкращих бомбардирів, двічі переписавши історію

Іменитий португалець очолив Аль-Хіляль минулого літа і видав кампанію захмарного рівня. "Лідери" виграли чемпіонат без жодної поразки, залишивши далеко позаду Аль-Наср Кріштіану Роналду. Команда Жезуша оформила рекорд світового футболу за кількістю перемог поспіль (34).

Зупинити Аль-Хіляль зміг лише Аль-Айн у першій грі півфіналу азійської ЛЧ. Це була перша і єдина поразка "лідерів" за сезон, яка коштувала вильоту з турніру.

"Людина, яка ніколи не здається": чарівник для невдах – втратив сина, рятує приречених, цитує Кобі Браянта і Платона