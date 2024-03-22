Каталонский клуб поздравил нападающего Артема Довбика с результативным действием в матче против боснийцев.

Накануне сборная Украины в сверхтяжелом полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 одолела Боснию и Герцеговину (2:1) и получила право побороться за выход на чемпионат Европы. В решающей дуэли "сине-желтые" 26 марта сыграют с Исландией, которая в параллельном матче разбила Израиль со счетом 4:1.

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Одним из героев поединка против боснийцев стал Артем Довбик, на 88-й минуте забивший победный гол после ассиста Романа Яремчука. Пресс-служба Жироны решила похвастаться успехами своего форварда и опубликовала в соцсетях взятие ворот украинцем.

"Довбик хочет на Евро!" – подписали видео гола в каталонском клубе.

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