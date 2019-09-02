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Довбик покинув Мітьюлланд і перейшов у інший данський клуб

12:19 44 Читать на русском
Довбик покинув Мітьюлланд і перейшов у інший данський клуб
Артем Довбик (ліворуч) / фото із соцмереж

Український нападник Артем Довбик продовжить кар'єру у складі данського Сеннерюска.

Довбик захищатиме кольори Сеннерюска до кінця поточного сезону на правах оренди, повідомляє прес-служба данського клубу.

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"Ми раді, що змогли укласти угоду з Артемом Довбиком. Це гравець, якого ми знаємо і бачили в Мітьюлланд. Немає ніяких сумнівів в тому, що він може підвищити конкуренцію в атаці.

Він – швидкий, фізично сильний нападник, який добре підходить під наш стиль гри", – сказав спортивний директор Сеннерюска Ханс Йорген Хайс.

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Нагадаємо, 22-річний нападник перейшов у Мітьюлланд в січні минулого року на правах вільного агента, після того, як покинув склад Дніпра.

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Теги
Трансфери Сеннерюск Сеннерюск Артем Довбик Артем Довбик Українці за кордоном Світ Мітьюлланд Мітьюлланд
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