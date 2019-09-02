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Довбик покинул Митьюлланд и перешел в другой датский клуб

12:19 60 Читати українською
Довбик покинул Митьюлланд и перешел в другой датский клуб
Артем Довбик (слева) / фото из соцсетей

Украинский нападающий Артем Довбик продолжит карьеру в составе датского Сённерьюска.

Довбик будет защищать цвета Сённерьюска до конца текущего сезона на правах аренды, сообщает пресс-служба донского клуба.

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"Мы рады, что смогли заключить соглашение с Артемом Довбиком. Это игрок, которого мы знаем и видели в Митьюлланде. Нет никаких сомнений в том, что он может повысить конкуренцию в атаке.

Он – быстрый, физически сильный нападающий, который хорошо подходит под наш стиль игры", – сказал спортивный директор Сённерьюска Ханс Йорген Хайс.

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Напомним, 22-летний нападающий перешел в Митьюлланд в январе прошлого года на правах свободного агента, после того, как покинул состав Днепра.

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Теги
Трансферы Сённерьюск Сённерьюск Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом Мир Митьюлланд Митьюлланд
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