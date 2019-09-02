Аталанта вдома програла Торіно – Маліновський старався, загострював з кутових, але не врятував

Аталанта з Русланом Маліновським у складі поступилася Торіно в другому турі Серії А (2:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аталанта стартувала в чемпіонаті вольовою перемогою над СПАЛом, яку після виходу на заміну допоміг оформити Руслан Маліновський. Сьогодні хавбек збірної України вдруге поспіль розпочав гру в запасі, а в центрі поля бергамасків вийшли Пашаліч і де Рон – Гомес традиційно грав під форвардами.

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На правах господарів підопічні Джан П'єро Гасперіні активніше розпочали зустріч. Хороші моменти були в Ілічіча, на порожні ворота прострілював Гомес. Також на ударній позиції опинявся Сапата, а де Рон перевірив пильність голкіпера щільним дальнім пострілом.

Торіно вистояв, а в середині тайму результативно відповів. Гості розіграли кутовий і подали у штрафний майданчик, де верхову боротьбу виграв Боніфаці. Поки Аталанта не опам'яталася, туринці ще декілька атак завершили ударами.

На 38-й хвилині господарі зрівняли рахунок, коли Пашаліч розігнав контратаку та асистував Сапаті – Дуван бездоганно реалізував свій шанс. Колумбієць міг оформити дубль ще до перерви, але зробив це у другому таймі, коли отримав м'яч у центрі поля, відірвався на швидкості від опонента, розвернувся в чужому штрафному та пробив повз голкіпера.

Цим голом логічно завершився відрізок з ігровою перевагою Аталанти. Втім, переможний для бергамасків рахунок протримався недовго – через 3 хвилини Торіно відновив статус-кво. Беренгер і Мейте легко розірвали лівий півфланг Аталанти, після чого іспанець з гострого кута майстерно переграв голкіпера.

Гасперіні кинув у бій героя першого туру Мурієля та готував заміну Маліновського, однак Руслану довелося виходити на поле вже за програшної ситуації. За хвилину до появи українця Аталанта знову пропустила зі стандарту – Баселлі навісив на дальню стійку, а Іццо самотньо замкнув подачу.

Аталанта мала хороші моменти для порятунку: Ілічіч з близької відстані розстрілював голкіпера, Сапата вибігав на удар, але в обох моментах Сірігу не дозволив себе переграти.

Маліновський вийшов на позицію лівого центрального півзахисника. Спершу він залишався максимально непомітним і припустився кількох помилок у передачах. Потім Руслану довірили виконувати кутові.

Перша подача не була точною, але Ілічіч завершив епізод ударом. Друга подача знайшла голову Сапати, який від землі намагався пробити воротаря, однак трішки промахнувся. Потім були ще два кутові від Маліновського і два дальні удари Ілічіча – словенець вигравав підбирання.

Руслан встиг посперечатися з арбітром про те, що футболісти Торіно зіграли рукою у своєму штрафному, а потім продовжив навішувати. З його передачі Хатебур головою пробив над воротами. У підсумку в активі Маліновського 2 ключові паси та 2 точні подачі з 6.

Українець старався, але результату це не принесло. Аталанта програла Торіно та не збільшила свій запас очок – у майбутнього суперника Шахтаря 3 бали в турнірній таблиці після двох турів.

Маліновський за зіграні 23 хвилини не міг отримати дуже високі оцінки. Статистичні портали поставили йому середні бали: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.4. Ці цифри, звичайно, ні про що не говорять, але факт у тому, що відпрацював наш хавбек "у плюс".

Наприкінці зустрічі гра стала більш хаотичною, а його стандарти – головною надією Аталанти на порятунок. І Руслану вдалося згенерувати декілька небезпечних моментів: два – навісами безпосередньо на голову партнерам, а ще два – подачами, які створювали метушню в чужому штрафному.

Статистика передач півзахисника збірної України не вражає – лише 50% точності, але потрібно враховувати, що третина з них – це подачі. Один раз Маліновський невдало пішов у дриблінг і виграв лише 2 єдиноборства з 7, проте один раз вдало зіграв у відборі.

Чи може Руслан занести цей матч собі в актив? Радше – так. Чи завоював він місце в основі? Радше – ні. Пашаліч провів хороший поєдинок на позиції українця, вміло розганяв атаки, віддав 6 передач під удар. Папу Гомес зіграв нижче свого рівня: незвично помилявся в передачах, не розбивав оборону суперника дриблінгом, але капітан, звичайно, недоторканий.

Важливо, що Маліновський показав – він здатен підсилити гру у відповідальний момент. Кутові Аталанти після появи українця стали на порядок гострішими. У мережі вболівальники відзначають, що стандарти потрібно віддати в ноги Руслану.

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