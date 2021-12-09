Наполи, Фиорентина и Болонья внимательно следят за выступлениями лучшего бомбардира УПЛ, сообщает Area Napoli.

Ювентус договорился с Влаховичем – бомбардир Серии А перейдет в Турин свободным агентом

Довбик мог уехать за границу еще летом, однако тогда все предложения были отклонены. Примерная цена форварда СК Днепр-1 – 5 млн евро. Мощного украинца сравнивают с разрывающим Серию А Душаном Влаховичем, который вскоре должен уйти из Фиорентины на повышение.

В текущем сезоне Довбик провел 17 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

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