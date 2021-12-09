Довбик находится на радарах трех клубов Серии А, – СМИ
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик привлек внимание представителей топ-чемпионата.
Наполи, Фиорентина и Болонья внимательно следят за выступлениями лучшего бомбардира УПЛ, сообщает Area Napoli.
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Довбик мог уехать за границу еще летом, однако тогда все предложения были отклонены. Примерная цена форварда СК Днепр-1 – 5 млн евро. Мощного украинца сравнивают с разрывающим Серию А Душаном Влаховичем, который вскоре должен уйти из Фиорентины на повышение.
В текущем сезоне Довбик провел 17 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.
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