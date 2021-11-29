"Усе ж це краще": Довбик оцінив жереб збірної України у плей-офф відбору ЧС-2022
29 листопада 00:50 - Читать на русском
Форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик по-філософськи відреагував на суперника українців у боротьбі за поїздку на Мундіаль.
"Там легких збірних не було, але все ж таки це краще, ніж Португалія чи Італія.
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Усе в наших руках. Будемо сподіватися, що переможемо і пройдемо далі", – цитує Довбика офіційний сайт СК Дніпро-1.
Нагадаємо, поєдинок між Україною та Шотландією відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.
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