Форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик по-філософськи відреагував на суперника українців у боротьбі за поїздку на Мундіаль.

"Там легких збірних не було, але все ж таки це краще, ніж Португалія чи Італія.

"На збірну України чинитиметься великий тиск": Павлов – про ложку дьогтю у матчі за вихід на ЧС-2022 з Шотландією

Усе в наших руках. Будемо сподіватися, що переможемо і пройдемо далі", – цитує Довбика офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Шотландією відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 – найкращий із можливих жеребів