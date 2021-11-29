"Все же это лучше": Довбик оценил жребий сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022
29 ноября 00:50 - Читати українською
Форвард "сине-желтых" Артем Довбик философски отреагировал на соперника украинцев в борьбе за поездку на Мундиаль.
"Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия.
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Всё в наших руках. Будем надеяться, что победим и пройдем дальше", – цитирует Довбика официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
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