"Довбик не загубиться навіть у Реалі": екс-форвард збірної України шукає нового Мудрика
Колишній нападник збірної України Володимир Гоменюк вважає, що Артем Довбик може досягти успіху в статуснішому клубі, ніж Жирона.
"Чи не загубиться Артем Довбик у великому клубі? А чому ви думаєте, що Жирона – не великий клуб? Це немаленька команда, а Мічел – серйозний тренер. Довбик, на мою думку, не загубиться навіть у Реалі.
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Я, щоправда, не впевнений щодо АПЛ – це дуже швидкісний чемпіонат. Бачимо, як там складно Мудрику. Не встигаєш, не справляєшся – винесуть під трибуну.
Зараз я працюю у ДЮСШ Верес із хлопчаками 2013 року народження. Саме зараз, у 10-12-річному віці, проявляються усі задатки, які вказують на те, чи будуть серед них нові Мудрики і Довбики. Талант і швидкість ти в аптеці не докупиш.
Починав я з 15-ти хлопців, а зараз маю дві групи по 20 осіб. Займаємося на вулиці – навіть узимку. Коли повітряна тривога – ходимо в укриття. Якось поїхали на турнір до Києва – цілу ніч сидів у коридорі за двома стінами", – розповів Гоменюк в інтерв'ю YeSport.
Нагадаємо, у статусі футболіста Володимир Гоменюк виступав за Таврію (де отримав прізвисько "Кримський Руні"), Металіст, Дніпро, Сталь і Арсенал. Зіграв 8 матчів за національну збірну України.
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