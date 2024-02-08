Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк считает, что Артем Довбик может преуспеть в более статусном клубе, чем Жирона.

"Не потеряется ли Артем Довбик в большом клубе? А почему вы думаете, что Жирона – не большой клуб? Это немаленькая команда, а Мичел – серьезный тренер. Довбик, по моему мнению, не затеряется даже в Реале.

Довбик не дает ни одного шанса одноклубникам – украинец собрал хет-трик наград Жироны

Я, правда, не уверен насчет АПЛ – это очень скоростной чемпионат. Видим, как там сложно Мудрику. Не успеваешь, не справляешься – вынесут под трибуну.

Сейчас я работаю в ДЮСШ Верес с мальчишками 2013 года рождения. Именно сейчас, в 10-12-летнем возрасте, проявляются все задатки, которые указывают на то, будут ли среди них новые Мудрики и Довбики. Талант и скорость ты в аптеке не докупишь.

Начинал я с 15-ти ребят, а сейчас имею две группы по 20 человек. Занимаемся на улице – даже зимой. Когда воздушная тревога – ходим в укрытие. Как-то поехали на турнир в Киев – всю ночь сидел в коридоре за двумя стенами", – рассказал Гоменюк в интервью YeSport.

Напомним, в статусе футболиста Владимир Гоменюк выступал за Таврию (где получил прозвище "Крымский Руни"), Металлист, Днепр, Сталь и Арсенал. Сыграл 8 матчей за национальную сборную Украины.

Яремчук піде з Валенсії: ідеальний клуб для українця, магія Ліги чемпіонів, ціна питання і до чого тут Довбик