"Новий контракт? Я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили хоч кудись. Тому ухвалив рішення, що нічого підписувати не буду.

Агент Довбика – про можливий трансфер форварда: "7-8 мільйонів? На таку суму зараз СК Дніпро-1 навіть не буде дивитися"

Я налаштований нічого не підписувати зараз, а далі все залежить від клубу. Які цифри не запропонували б, але мені цікаво заграти в топ-чемпіонаті", – поділився Довбик в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 28 матчів, в яких забив 19 голів та віддав 5 результативних передач. Артема продовжують сватати в європейські клуби, зокрема, до чемпіонату Італії.

СК Дніпро-1 зазнав першої поразки в сезоні УПЛ – Кривбас оформив камбек після голу Довбика