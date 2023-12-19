Український нападник, оформивши дубль у ворота Алавеса (3:0), допоміг каталонцям здобути 14 перемогу у 17 турах чемпіонату Іспанії. Артем Довбик записав у свій актив вже 10 голів.

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Для того, щоб оформити 10 м'ячів українцю знадобилося 16 матчів. Довбик таким чином потрапив до рейтингу найкращих гравців Ла Ліги у XXI столітті за кількістю ігор, необхідних на перші 10 голів в чемпіонаті, як інформує статистичний портал Opta.

Абсолютними лідерами рейтингу є Роберт Лєвандовскі з Барселони та Джуд Беллінгем з Реала. Їм знадобилося лише 10 матчів, щоб оформити 10 голів.

Нагадаємо, що Артем Довбик ділить друге місце з Майоралем у таблиці бомбардирів. Більше забив у поточному сезоні лише Беллінгем – 13.

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