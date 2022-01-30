"У нас отличные отношения с менеджментом ведущих турецких клубов, действительно летом было конкретное предложение от Трабзонспора по поводу Довбика, матчи Днепра-1 регулярно посещали скауты Бешикташа и Галатасарая, а еще были звонки со стороны Фенербахче.

Довбик был атакован турецкими фанами в сети – агент объяснил ажиотаж вокруг форварда сборной Украины

Да, к Довбику был и есть интерес, были и есть контакты, но я хотел бы четко высказать мнение – что сейчас Артем полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться и принести максимум пользы Днепру-1 в чемпионате Украины", – цитирует Люндовского FanDay.

В текущем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Трансферы УПЛ зима-2022 – Динамо только отпускает, Шахтер с двумя бразильцами, активизация других клубов – все переходы