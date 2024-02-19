Гравці збірної України вийдуть на поле в сьогоднішньому матчі Жирони проти Атлетіка з Більбао.

Жирона оголосила заявку на матч 25 туру Ла Ліги проти Атлетіка. Артем Довбик і Віктор Циганков традиційно в складі з величезними шансами вийти в основі.

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Втім, каталонці змушені знову обійтися без Дейлі Блінда. Лідер оборони пропустив матч з Реалом через дискваліфікацію, а тепер отримав серйозну травму лівої ноги та не зіграє з Атлетіком.

Жирона також не може розраховувати на дискваліфікованого Яна Коуту, який катастрофічно відіграв на Бернабеу. Каталонці отримали розгром від Реала та ускладнили боротьбу за титул.

Сьогодні команда українців може повернутися у перегони. Реал втратив очки з Райо Вальєкано, тому перемога в Більбао наблизить Жирону на відстань трьох очок. Матч Атлетік – Жирона стартує о 22:00 за Києвом. Атлетік йде на п'ятому місці.

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