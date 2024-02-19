Игроки сборной Украины выйдут на поле в сегодняшнем матче Жироны против Атлетика из Бильбао.

Жирона объявила заявку на матч 25 тура Ла Лиги против Атлетика. Артем Довбик и Виктор Цыганков традиционно в составе с огромными шансами выйти в основе.

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Впрочем, каталонцы вынуждены снова обойтись без Дейли Блинда. Лидер обороны пропустил матч с Реалом из-за дисквалификации, а теперь получил серьезную травму левой ноги и не сыграет с Атлетиком.

Жирона также не может рассчитывать на дисквалифицированного Яна Коуту, который катастрофически сыграл на Бернабеу. Каталонцы получили разгром от Реала и усложнили борьбу за титул.

Сегодня команда украинцев может вернуться в гонку. Реал потерял очки с Райо Вальекано, поэтому победа в Бильбао приблизит Жирону на расстояние трех очков. Матч Атлетик – Жирона стартует в 22:00 по Киеву. Атлетик идет на пятом месте.

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