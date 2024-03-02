Головний тренер Жирони Мічел Санчес оголосив список гравців, які можуть вийти на поле в матчі 27 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Артем Довбик і Віктор Циганков опинилися в списку гравців, які можуть зіграти на Балеарах проти Мальорки. Саме ця команда вибила Жирону в 1/4 фіналу Кубка Іспанії, а потім пробилася до фіналу, де зіграє з Атлетіком Більбао.

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Не допоможуть Жироні травмовані Янхель Еррера і Давід Лопес, який тільки-но повернувся після попереднього пошкодження, але знову загримів у лазарет. Натомість відновився ветеран Дейлі Блінд.

Матч Мальорка – Жирона відбудеться у неділю, 3 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Після 26-ти турів каталонці посідають друге місце, Мальорка йде 16-ю.