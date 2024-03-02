Главный тренер Жироны Мичел Санчес огласил список игроков, которые могут выйти на поле в матче 27 тура Ла Лиги против Мальорки.

Артем Довбик и Виктор Цыганков оказались в списке игроков, которые могут сыграть на Балеарах против Мальорки. Именно эта команда выбила Жирону в 1/4 финала Кубка Испании, а затем пробилась в финал, где сыграет с Атлетиком Бильбао.

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Не помогут Жироне травмированные Янхель Эррера и Давид Лопес, который только вернулся после предыдущего повреждения, но снова загремел в лазарет. Зато восстановился ветеран Дэйли Блинд.

Матч Мальорка – Жирона состоится в воскресенье, 3 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. После 26-ти туров каталонцы занимают второе место, Мальорка идет 16-й.