Жирона приймає Бетіс в 30-му турі Ла Ліги. Артем Довбик і Віктор Циганков в основі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Бетіс стартує о 17:15 за київським часом. Після 29-ти турів Жирона посідає третє місце турнірної таблиці Ла Ліги. У команда Артема Довбика і Віктора Циганкова 62 очки, але три поразки в останніх 5-ти турах. Бетіс йде 7-м – 42 бали і триматчева серія поразок.

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Гравці збірної України потрапили у стартовий склад. У поточному сезоні Довбик зіграв за Жирону 27 матчів Ла Ліги, забив 14 голів і віддав 5 асистів. В активі Циганкова 23 поєдинки чемпіонату, 6 голів і 4 результативні передачі.

Де дивитися матч Жирона – Бетіс? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Жирона – Бетіс:

Жирона:

Бетіс: