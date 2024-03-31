Жирона принимает Бетис в 30-м туре Ла Лиги. Артем Довбик и Виктор Цыганков в основе. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Бетис стартует в 17:15 по киевскому времени. После 29-ти туров Жирона занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги. У команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова 62 очка, но три поражения в последних 5-ти турах. Бетис идет 7-м – 42 балла и трехматчевая серия поражений.

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Игроки сборной Украины попали в стартовый состав. В текущем сезоне Довбик сыграл за Жирону 27 матчей Ла Лиги, забил 14 голов и отдал 5 ассистов. В активе Цыганкова 23 поединка чемпионата, 6 голов и 4 результативные передачи.

Где смотреть матч Жирона – Бетис? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Жирона – Бетис:

Жирона:

Бетис: