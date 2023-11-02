"Нарешті я дізнався від свого кардіолога, що стало причиною інциденту під час матчу АЗ – Неймеген в Алкмарі. За останні дні я пройшов багато аналізів, і вони виявили, що в мене запалений серцевий м'яз (міокардит). Причини запалення серцевого м'яза можуть бути різними, і наслідки можуть бути дуже серйозними, але мені пощастило, що мене успішно реанімували на полі. Не можу висловити словами, наскільки я вдячний лікарям Неймегена і АЗ за їхню професійну роботу.

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Найближчими днями я продовжу здавати різні аналізи, а потім вирушу додому. Хочу відпочити і повністю відновитися після пережитого. Тільки після цього моменту я зможу краще зрозуміти своє майбутнє і з цього моменту зможу більше про нього розповісти. А поки що я візьму перерву у футболі та проведу найближчий час із сім'єю", – цитує Доста офіційний сайт Неймегена.

Нагадаємо, що Дост знепритомнів під час матчу АЗ – Неймеген. На момент зупинки матчу Неймеген вів із рахунком 2:1. Зустріч буде дограна.

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