Очільник неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс відповів на запитання про майбутнє Хвічі Кварацхелії в команді. Раніше повідомлялося, що Наполі має намір продовжити контракт з вінгером до 2028 року.

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"Будь ласка, досить викручувати мені яйця. Його нинішній контракт був узгоджений лише рік тому, і він досі діє до 2027 року. Є домовленість, контракт на п'ять років, а не на рік. Жодних проблем", – цитує президента неаполітанців Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що грузинський вінгер приєднався до неаполітанського клубу влітку 2022 року. У 24 матчах Серії А 22-річний Хвіча забив 12 голів та віддав 10 результативних передач.

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