Наполі знайшов спосіб продовжити контракт із Кварацхелією – він зможе заробляти в 4 рази більше
Наполі має намір продовжити контракт із Хвічею Кварацхелією до літа 2028 року.
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія дав згоду на продовження контракту до літа 2028 року, інформує Foot Mercato. Згідно з джерелом, зарплата грузина зросте з 1 млн євро до 2,5 млн євро.
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З урахуванням бонусів Кварацхелія може заробляти до 4 мільйонів євро на рік. Повідомляється, що в угоду між гравцем і клубом не буде включено пункт із клаусулою.
У нинішньому сезоні Хвича забив 14 м'ячів і оформив 16 гольових передач у 30 матчах за Наполі у всіх турнірах.
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