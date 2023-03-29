Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія дав згоду на продовження контракту до літа 2028 року, інформує Foot Mercato. Згідно з джерелом, зарплата грузина зросте з 1 млн євро до 2,5 млн євро.

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З урахуванням бонусів Кварацхелія може заробляти до 4 мільйонів євро на рік. Повідомляється, що в угоду між гравцем і клубом не буде включено пункт із клаусулою.

У нинішньому сезоні Хвича забив 14 м'ячів і оформив 16 гольових передач у 30 матчах за Наполі у всіх турнірах.

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