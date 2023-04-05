Глава неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос о будущем Хвичи Кварацхелии в команде. Ранее сообщалось, что Наполи намерен продлить контракт с вингером до 2028 года.

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"Пожалуйста, хватит выкручивать мне яйца. Его нынешний контракт был согласован только год назад, и он до сих пор действует до 2027 года. Есть договоренность, контракт на пять лет, а не на год. Никаких проблем", – цитирует президента неаполитанцев Фабрицио Романо.

Напомним, что грузинский вингер присоединился к неаполитанскому клубу летом 2022 года. В 24 матчах Серии А 22-летний Хвича забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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