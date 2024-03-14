Шахтер в своих соцсетях сообщил о возвращении Марлона Гомеса к тренировкам после травмы.

Новичок Шахтера получил травму в сборной Бразилии – СМИ сообщили о переломе и реакции "горняков"

Ранее сообщалось, что полузащитник получил перелом левой малоберцовой кости в расположении олимпийской сборной Бразилии и выбыл на 3-4 недели. В клубе же уточнили, что игроку удалось избежать серьезных последствий.

Напомним, Марлон Гомес – воспитанник клуба Васко да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и в целом провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Бразилец заключил с Шахтером контракт до конца 2028-го и обошелся дончанам в 16 млн евро.

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