Яна Суркіс, донька президанта Динамо, на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram привітала захисника киян Крістіана Біловара з 22-річчям.

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"З днем народження тебе. Дякую, що ти є", – підписала фотоколаж зі спільних світлин Яна.

Нагадаємо, Біловар – вихованець Динамо. Виступав в орендах за Десну та Чорноморець. Нині захищає кольори кіпрського АЕЛа. У поточному сезоні він провів за команду з Лімасола 18 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermartk оцінює його у 300 тисяч євро.

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