Зіра готується підписати півзахисника Миная Ельдара Кулієва, повідомляє Oxu.az.

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За інформацією джерела, півзахисник збірної України U-21 вже прибув до Баку для підписання контракту з новою командою. Очікується, що угоду буде укладено на 2,5 роки.

Нагадаємо, Кулієв – вихованець Шахтаря. У дорослому футболі дебютував за Маріуполь. З липня 2021 року виступає за Минай. У поточному сезоні провів за закарпатців 14 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, раніше гравцем Зіри став форвард Динамо Владислав Кулач.

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