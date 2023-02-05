Товариський матч 05 02 2023

Динамо – Вайле – 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81

Динамо: Нещерет (Моргун, 62) – Караваєв (Малиш, 46), Попов (Бурда, 46), Дячук (Сирота, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Лонвейк (Яцик, 46), Сидорчук (Андрієвський, 46) – Беніто (Пашко, 62), Царенко (Гармаш, 46), Волошин (Кабаєв, 46) – Супряга (Горбач, 62)

Беніто на перших же секундах отримав прикру травму, врізавшись у суперника. Наклали бинт на ногу нігерійця, котрий у цьому матчі дуже активно пресингує. А ось дриблінг, яким розривав Унірю у попередньому матчі Динамо, не завжди проходить. До 10 хвилини команди лише придивлялись одна до іншої. Вайле кілька разів перехопив на чужій половині, але дальній невлучний удар не містив проблем для Нещерета. А на 11-й ми побачили гол двох Владиславів. Дубінчак здійснив розкішний рейд зі своєї третини поля, обігрався з Лонвейком та ідеально подав по різаній траєкторії у саме серце воротарського, де Супряга відклеївся від захисника і розстріляв голкіпера з другого поверху.

Динамо – Вайле: онлайн-трансляція матчу – Супряга після довгоочікуваного гола отримав новий шанс

Кілька моментів від Беніто, якик прокинувся ближче до 20 хвилини. Спочатку правий вінгер киян протягнув м'яч через пів поля, але не порозумівся із Супрягою, а потім таки знайшов Влада у штрафному, удар форварда заблокували. Беніто ще й з кутового подав на голову Дячуку, який випередив свого ж партнера Попова і не зумів поцілити у площину воріт. Караваєв ледь не організував гол-близнюк. Перехопив, пройшов на швидкості, стіночка з Беніто. Ось лише Лонвейк не встиг замкнути простріл правого захисника.

Класна комбінаційна атака на 34 хвилині. Беніто відіграв двох, Царенко п'ятою технічно скинув ще одного гравця в активному пресингу. Супряга відкинув спиною до воріт, Сидорчук відкотив у центр, Лонвейк обійшов пару суперників і майже викрутив у дальній кут. Беніто традиційно один із найактивніших. Символічно, що тайм завершується його ривком, зупиненим лише відвертим фолом ціною жовтої картки. Непогано діє у відборі та дриблінгу і Волошин, якого теж кілька разів зупиняли грубими ударами по ногах. Назар сьогодні на не своїй позиції лівого вінгера відіграв. Не так продуктивно в частині моментів, але подекуди якісно насичує атакувальні зони.

Після перерви лише Нещерет, Беніто і Супряга зберегли свої місця в основі. Андрієвський з глибини закидав саме на автора взяття воріт, але офсайд завадив дублю. Гармаш протягнув і віддав ліворуч, Кабаєв не викрутив у дальній правий кут. Перший ударний стандарт данців. Гармаш на 54-й програв верхову боротьбу, але знову не дуже влучно стріляє Вайле. Яцик, незважаючи на грубий фол, прокинув м'яч під ривок Беніто, той покотив ще далі на Гармаша, який з другої спроби знайшов Кабаєва. Владислав промахнувся з кількох метрів, але там і офсайд зафіксували судді через необачні дії його тезки Супряги.

Кирило Пашко, 16-річний правий вінгер збірної України U-17, дебютує за Динамо. Перший шанс отримав і 18-річний нападник Ігор Горбач. На 67 хвилині Сирота та Андрієвский не впоралися з настирливістю суперника, який викрутив снаряд у ліву стійку. Пропускають і нахабний прорив у штрафний з протилежного флангу. Тільки Сирота зупинив Баррі вже у воротарському. Гармаш впав у центрі поля. Суперник блискавично скористався величенькою діркою на правому фланзі оборони. Пощастило, що Баррі не переграв Моргуна, який замінив Нещерета.

Ще один удар пропускає Динамо. Простий навіс з правого краю, ніхто не криє і в центрі штрафного – вище, як і в наступному епізоді. Виразно просіли кияни після 70 хвилини, хоча не може бути й мови про втому. Тільки вдалося вийти на чужу половину, як забили красивий гол. Атаку почали молоді дебютанти. Пашко кинув по правому фланзі Горбача, вдалося закріпитися на чужій половині з допомогою цієї простенької дальньої передачі. А далі перевели ліворуч, де Кабаєв поборовся, Гармаш віддав у центр, Яцик ідеальним обвідним ударом збільшив перевагу.

Прекрасну атаку організував 16-річний Пашко, який перехопив у центрі, пройшов двох і віддав повз третього пас. Горбач обвів голкіпера, але стійка завадила ідеальному дебютові. Юний нападник ще й добре попрацював у пресингу, Кабаєв підхопив і віддав, удар Пашка заблокували. Суддя додав лише хвилину, а переграли чомусь аж понад 3. Юні дебютанти ледь не скористалися цим. Кабаєв нарешті класно відірвався зі зміщенням у центр і пасом на Пашка, який націлено закидав на дальню стійку, але Горбачу дещицю не вистачило, аби довершити видовищний момент. Вдруге за менш ніж 2 дні Динамо перемагає. Хоч цього разу теж суперник з 2 дивізіону, але Вайле впевнено лідирує, пробився у чвертьфінал Кубка Данії і має всі шанси повернутися у Суперлігу.