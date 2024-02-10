У мережі з'явилось свіже відео Донбас Арени, яке зняли невідомі військові з дрона. Кадри культової колись споруди опублікував журналіст Денис Казанський.

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Працівник прес-служби Шахтаря Олег Барков саркастично зазначив, що засніжене поле "чекає на матчі Ліги чемпіонів" підкресливши, що все, чого торкається рука окупантів, занепадає.

Справжній крик відчаю щодо споруди висловив ультрас Шахтаря і колишній військовополонений Владислав Овчаренко: "Кажуть бетон не має душі, але, хай йому грець, навіть із камери FPV відчувається, як же херово зараз цьому шедевру спортивної архітектури".

Нагадаємо, будівництво 52-тисячної Донбас Арени тривало з 2006 по 2009 роки і обійшлося Рінату Ахметову у 400 млн доларів. На стадіоні проводилися топ-матчі єврокубків за участю Шахтаря, поєдинки збірної України і Євро-2012, зокрема, півфінал. У жовтні 2023 року окупанти заявили, що планують знести споруду (головні опорні балки потріскались, а замінити їх змоги немає) і збудувати на її місці новий, ще кращий стадіон.

Говорят бетон не имеет души, но черт возьми, даже с камеры фпв чувствуется, как же херово сейчас этому шедевру спортивной архитектуры… — ????????? ?????????? (@Luhanska_Hunta) February 9, 2024

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