"Шахтар хотів отримати за мене хорошу суму. Донецький клуб запропонував новий контракт, який я не хотів підписувати, бо хотів грати. Через це півтора року бігав по колу. Не давали тренуватись із командою.

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На зустрічі з Палкіним я чітко пояснив, що хочу. Мені хотілося грати у футбол, а не блукати орендами в Маріуполі чи Зорі. Про першу команду Шахтаря не йшлося. Мене навіть на збори не брали. Тому залишатися не було сенсу. Ситуація мала такий вигляд: ти підписуєш контракт, залишаєшся в дублі і йдеш в оренду, куди ми тобі скажемо. Не хотілося, щоб мною керували та говорили, куди йти й що робити.

Чи складна людина Палкін? Важко сказати, тому що я розмовляв з ним лише раз. Щоправда, цього разу мені вистачило, щоби зрозуміти, що домовитися з ним неможливо", – сказав Русин у коментарі FanDay.

Нагадамо, Ростислав – вихованец Шахтаря. У структурі "гірників" перебував 6,5 років. У лютому 2017-го перейшов у Спартак (Юрмала). З 2018 по 2021 рр. виступав за Рух. З липня 2021-го – гравець Металіста 1925.

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