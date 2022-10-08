"Шахтер хотел получить за меня хорошую сумму. Донецкий клуб предложил новый контракт, который я не хотел подписывать, потому что хотел играть. Поэтому полтора года бегал по кругу. Не давали тренироваться с командой.

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На встрече с Палкиным я ясно объяснил, что хочу. Мне хотелось играть в футбол, а не бродить по арендам в Мариуполе или Заре. О первой команде Шахтера речь не шла. Меня даже на сборы не брали. Поэтому оставаться не было смысла. Ситуация выглядела так: ты подписываешь контракт, остаешься в дубле и уходишь в аренду, куда мы тебе скажем. Не хотелось, чтобы мной руководили и говорили, куда идти и что делать.

Сложный ли человек Палкин? Трудно сказать, потому что я разговаривал с ним только раз. Правда, этого раза мне хватило, чтобы понять, что договориться с ним невозможно", – сказал в комментарии Русин FanDay.

Напомним, Ростислав – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился 6,5 лет. В феврале 2017-го перешел в Спартак (Юрмала). С 2018 по 2021 гг. выступал за Рух. С июля 2021-го – игрок Металлиста 1925.

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