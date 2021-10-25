Після врятованого матчу з Аталантою перспективи Сульшера на чолі МЮ покращилися, однак провал у ключовому поєдинку з Ліверпулем може все змінити. Боси клубу взяли час на роздуми та дискусії. Спільного рішення поки що немає.

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Майбутнє норвежця на Олд Траффорд визначиться в найближчі години, повідомляє головний інсайдер сьогодення Фабріціо Романо. До вечора Уле Гуннар знатиме, чи продовжить роботу з командою.

Водночас журналіст переконує, що Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед. Італійця не відлякує хаос у керівництві, він готовий взятися за проєкт. Втім, наразі манкуніанці не контактували ні з ним, ні з Зіданом.

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