"Складно підібрати слова, хіба що можу сказати, що це найгірший день за час моєї роботи головним тренером Манчестер Юнайтед. Ми були недостатньо хороші індивідуально і колективно, не можна дозволяти Ліверпулю створювати такі моменти. На жаль, саме це ми і робили. Гра команди в цілому була недостатньо хорошою. У нас з'являлися вільні зони, а вони холоднокровно використовували моменти. Третій гол вирішив долю матчу.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Це моя відповідальність. Тренерський штаб чудовий, але наш підхід до гри визначаю я. Ми не скористалися своїми моментами, залишали багато вільних зон. Ми грали вдома проти Ліверпуля, і в останні роки використовували однаковий підхід – високий пресинг. Але сьогодні вони свої моменти використали. Однак ми, Манчестер Юнайтед, повинні завжди намагатися диктувати хід матчу.

У минулому сезоні ми програли Тоттенхему 1:6, але ця поразка гірша, набагато гірша. Особливо для мене, фаната Манчестер Юнайтед. Ми повинні якнайшвидше оговтатися від нього. Я проробив великий шлях, ми всі пройшли великий шлях. Ми занадто близькі для того, щоб зараз здаватися. Нам буде важко, гравці будуть засмучені, але у нас багато людей з сильним характером. Ми знаємо, що зараз на дні, неможливо відчувати себе гірше, ніж ми зараз. Давайте подивимося, які висновки ми зробимо", – наводить слова Сульшера BBC.

Зазначимо, що Ліверпуль познущався з Манчестер Юнайтед на виїзді (5:0). Салах оформив хет-трик у ворота "червоних дияволів", ще по голу до свого активу записали Набі Кейта та Діогу Жота.

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