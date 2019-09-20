Дольберг став жертвою грабіжників на базі Ніцци

Форвард Ніцци Каспер Дольберг потрапив у вкрай неприємну ситуацію на клубній базі.

Французьке видання L`Equipe повідомляє, що нападник Ніцци Каспер Дольберг став жертвою пограбування на клубній базі.

Будинок Умтіті пограбували, поки гравець перебував на матчі з Валенсією

У футболіста збірної Данії вкрали годинник вартістю 70 тисяч євро. Злочинець забрав їх із роздягальні команди.

Дольберг перебрався у Ніццу з Аякса минулого літа за 20,5 млн євро і поки що за нову команду не забивав. Нагадаємо, нещодавно був пограбований будинок захисника Барселони Самюеля Умтіті, поки той перебував на матчі 4 туру Ла Ліги проти Валенсії (5:2).

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