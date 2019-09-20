Дольберг став жертвою грабіжників на базі Ніцци

Ліга Європи — 14:50 1199
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На межі виклику швидкої для Михайличенка, йому знайшли заміну або Цілющі ікони: соцмережі про матчі Динамо й Олександрії
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Холанд став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 14:41 174
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Реал знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану – вболівальники обрали свого фаворитаІспанія — 13:12 2947
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"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиціїЛіга чемпіонів — 13:00 3138
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Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІУкраїна — 12:20 12439