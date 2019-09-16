Будинок Умтіті пограбували, поки гравець перебував на матчі з Валенсією

Захисник Барселони Самюель Умтіті став жертвою грабіжників під час матчу 4-го туру Ла Ліги проти Валенсії.

Група зловмисників пограбувала будинок захисника Барселони Самюеля Умтіті в Есплугес-де-Льобрегат, інформує La Vanguardia.

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За інформацією видання, сусіди футболіста помітили, що двері до маєтку Умтіті були відкриті. Поліцейські виявили сліди злому і порожній сейф. Свідки стверджують, що бачили як мінімум чотирьох людей в балаклавах.

Відзначимо, що це не перший випадок з пограбуванням будинків гравців Барселони за останній час. Раніше схожі ситуації відбувалися з нападаючим Луїсом Суаресом і півзахисником Філіппе Коутінью, який влітку 2019 року перейшов до Баварії на правах оренди.

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