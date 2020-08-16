Додо: Віддамо всі сили, щоб залишити цей день в історії Шахтаря

"Протягом тижня Містер провів специфічну роботу з вивчення нашого суперника, і я думаю, що ми будемо повністю готові до матчу. Проблеми нам може створити не стільки оборона, скільки напад Інтера.

Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

В атаці команда особливо сильна і викличе багато труднощів. Тому нам дуже важливо зупиняти кожен вихід противника в атаку і діяти зі свого боку правильно. Ми підготували гарну стратегію для цього поєдинку.

Що означатиме для мене вихід в фінал? Це, безумовно, буде особливий момент. Він стане великою вдячністю особисто для мене і для всіх моїх партнерів. Той факт, що ми зараз вже у півфіналі Ліги Європи, та ще й з можливістю завтра пройти у фінал, – величезна заслуга всієї команди. Ми віддамо всі сили, будемо максимально старатися на полі, щоб залишити цей день в історії Шахтаря. Зробимо все, щоб добитися чудового результату у завтрашній грі і пройти у фінал", – цитує слова Додо з передматчевої прес-конференції офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

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